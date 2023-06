Ben je een VR-gamer die een zwak heeft voor multiplayer shooters, dan houd je waarschijnlijk Crossfire: Sierra Squad in de gaten. Smilegate Entertainment heeft tijdens Summer Games Fest laten weten in welke maand je de game kunt verwachten.

Je kunt in augustus van dit jaar aan de slag gaan met de multiplayer shooter. Er staan dan 60 campagnemissies voor je klaar die je in coöp kunt spelen. Er is ook een nieuwe trailer vrijgegeven en deze check je hieronder.