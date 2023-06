Je had eigenlijk al lang kunnen genieten van een voorproefje van de mobiele titel Final Fantasy VII: Ever Crisis, want vorig jaar zou er een gesloten bèta moeten zijn geweest. Helaas was dit niet het geval, maar nu is het dan eindelijk zover.

De gesloten bèta van Final Fantasy VII: Ever Crisis werd opnieuw gepland voor de zomer van 2023 en nu is er woord gehouden. Tijdens Summer Game Fest maakte Square Enix bekend dat het voorproefje nu te spelen is voor Android en iOS. Deze gesloten bèta zal lopen tot 28 juni. Wil je ook kans maken om deze te spelen, dan kun je dat hier doen.

Er is ook een nieuwe trailer vrijgegeven en die kun je hieronder bekijken.