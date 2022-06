Final Fantasy VII Rebirth, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Final Fantasy XVI… er zit een hoop aan te komen in de Final Fantasy franchise. Ondertussen kun je natuurlijk aan de slag met Final Fantasy VII: The First Soldier, wat een mobiele game is. Daar zal het niet bij blijven, want Square Enix heeft ook Final Fantasy VII: Ever Crisis nog in ontwikkeling.

Deze mobiele game verschijnt ergens dit jaar al is nog niet bekendgemaakt wanneer precies. De game komt uit voor iOS en Android en Square Enix heeft nu aangekondigd dat er later dit jaar een gesloten beta zal volgen. Deze beta zal plaatsvinden in geselecteerde regio’s dus het is even afwachten of we er in Nederland of België voor in aanmerking komen.

Ook is het nog niet mogelijk je daarvoor aan te melden, maar zodra daar verandering in komt laten we het weten. Bekijk hieronder de nieuwste trailer en als je mobiel al aan de gang wilt met Final Fantasy, dan is First Soldier een mooie aanrader. Daar zijn eerder deze week speciale skins voor uitgebracht, die je in-game kunt aanschaffen.