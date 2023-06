De ene showcase volgt de ander in rap tempo op en hoewel er geen E3-beurs is momenteel, voelt het wel als de jaarlijkse E3-periode. Deze dagen zijn er veel showcases, maar ook voor later deze maand staat er nog het één en ander op de planning.

Zo is de uitgever Annapurna Interactive van plan om een eigen showcase uit te zenden op 29 juni om 21:00 uur ’s avonds. Deze uitgever van wat kleinere, veelal erg originele en goed ontvangen titels, laat dan zien wat ze in de pijplijn hebben zitten.

We mogen tijdens deze showcase onthullingen en de grootste aankondigingen van de uitgever tot op heden verwachten. Eén van de titels uit hun line-up is Silent Hill: Townfall, wellicht dat we daar meer van gaan zien.