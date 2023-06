Tijdens de Summer Game Fest showcase werd er een nieuwe trailer van Lies of P getoond. Ook werd hier de nieuwe releasedatum bekendgemaakt, zo verschijnt de game op 19 september later dit jaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Dit is later dan de boogde release in augustus, die eerder gecommuniceerd werd, al is het uitstel niet al te lang. De reden voor het uitstel heeft de ontwikkelaar via Twitter gedeeld en is zoals we die vaker horen: ze hebben meer tijd nodig om de best mogelijke ervaring te bieden.

Hieronder de volledige verklaring van de ontwikkelaar.