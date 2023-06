Niets is zo fijn als kunnen internetten op een hoge snelheid. Video’s spelen zonder onderbreking af, een site is in een mum van tijd geladen en downloads gaan razendsnel. Hiervoor ben je afhankelijk van de internetsnelheid die je aangeboden krijgt of afneemt bij je internetprovider. In Nederland zit je doorgaans wel goed met een hoge snelheidsverbinding. Zeker nu steeds meer plaatsen voorzien worden van een glasvezelnetwerk, wat volledig futureproof is. En het gekke is, vroeger was een matige ADSL verbinding al genoeg om dat je niet beter wist. Als je nu met zo’n verbinding op het web zou zitten, zou je gek worden. Het is veel te traag, maar dat valt ook te nuanceren doordat afbeeldingen, video’s en meer steeds beter in kwaliteit zijn en dus een hogere verbinding vragen. Idem dito voor games, die op hoge snelheid kunnen worden gedownload – fijn, want de omvang is tegenwoordig enorm.

Snel internet, maar de rest van de wereld dan?

Het is heel gebruikelijk dat we snel internet hebben. Dit op onze thuissystemen, maar ook onderweg dankzij het 5G-netwerk. We kunnen ons haast geen wereld voorstellen dat we langzaam of geen internet hebben. Toch zijn de verschillen tussen landen nog enorm. Uit het onderzoek van ExpressVPN blijkt namelijk dat Nederland niet eens in de top 10 staat.

Zo is de top als volgt:

Monaco Singapore Chili Hongkong China Zwitserland Frankrijk Roemenië Thailand

Ze hebben dit onderzoek gedaan in het kader van The Flash, de nieuwe razendsnelle film waarin het gelijknamige hoofdpersonage de hoofdrol speelt. Hij is zó ontzettend snel, dat een benaming als The

Flash perfect aansluit, wat ook van toepassing is op een hoge internetsnelheid. Een film als The Flash downloaden en offline bekijken gaat in Monaco het snelst. Dit zou slechts 7 minuten en 18 seconden duren. In Thailand zou het 8 minuten en 57 seconden duren. Het gaat hier dan om een hoge kwaliteit van de film, 4K Ultra-HD, later dit jaar te bekijken via de streamingdienst Max.

Nederland staat niet in de top 10, waardoor het nog iets langer zou duren. Feit is echter dat wij wel hoog op de lijst staan met per definitie goed internet, dus veel langer dan 10 minuten mag het niet duren bij een goede (glasvezel)verbinding. Langzaamste internet ter wereld Natuurlijk is er ook een staartje aan dit onderzoek, de landen waar het juist het langste duurt om precies hetzelfde te bereiken. Het mag geen verrassing zijn dat dit landen zijn die of in een kritische situatie zitten of simpelweg arm zijn.

De top 10 van landen met het traagste internet is als volgt:

Cuba Turkmenistan Afghanistan Burundi Gambia Syrië Soedan Jemen Mozambique Tunesië

Tot slot komt uit het onderzoek naar voren dat de meest welvarende landen het snelste internet hebben. Niet gek, gezien dit soort landen de capaciteit hebben om veel geld te investeren in een

goede infrastructuur, capaciteit en ontwikkeling.

Opvallend is echter dat Chili in de top 10 staat, wat het een uitzondering maakt. Dit is immers niet één van de meest welvarende landen ter wereld. Hier heeft de overheid juist initiatieven genomen om de internettoegang te optimaliseren en de connectiviteit te bevorderen en dat betaalt zich uit.

De landen in het lijstje met langzaamste internet hebben te maken met een slechte economische situatie of oorlogssituatie, waardoor het begrijpelijk is waarom ze onderaan de lijst staan.

De sky is de limit

De meeste Nederlanders zijn tevreden over de aangeboden internetsnelheid. Als het te traag is, bieden de meeste providers bovendien de optie aan om te upgraden. Met een 1 Gigabit verbinding zitten we de komende jaren wel goed en de ontwikkeling blijft doorgaan, waardoor er vrijwel altijd sprake is van goed internet in Nederland.

Wat dat betreft is the sky the limit, de limit, want als iets beter of sneller kan: dan blijven providers daarop inspringen waar jij als gebruiker van profiteert.