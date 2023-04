Star Wars Jedi: Fallen Order wist bij velen goed in de smaak te vallen, dus het is niet gek dat er een vervolg werd aangekondigd. Hierin ga je wederom met de held Cal Kestis op avontuur en je kan natuurlijk gebruikmaken van verschillende ‘Force krachten’. Respawn Entertainment heeft The Force echter niet gebruikt om de bestandsgrootte binnen de perken te houden.

Ben je van plan Star Wars Jedi: Survivor aan te schaffen voor de Xbox Series X, dan moet je maar liefst 140GB vrij hebben op je SSD, zo meldt Star Wars News op Twitter. Dit wordt getoond via een screenshot ter bevestiging.

Zij laten ook weten dat de Xbox Series S-versie een ‘schamele’ 44GB groot is, maar daar tonen ze geen afbeelding bij. Het zou echter wat vreemd zijn als Star Wars Jedi: Survivor bijna 100GB minder groot is op dat platform, dus mogelijk gaat het hier om een fout.

PlayStation Game Size heeft ondervonden hoe groot de PlayStation 5-versie van het spel is. Die is nog groter dan de Xbox Series X-versie, namelijk 147,577GB. Er is dus overduidelijk geen gebruikgemaakt van de compressietechnologie van de console.