Nadat EA Games eerder al had aangekondigd dat er aan een nieuwe Star Wars-game werd gewerkt door Respawn Entertainment, is de game gisterenavond laat tijdens de Star Wars Celebration officieel aangekondigd.

Het vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order heeft als subtitel ‘Survivor’, maar dat mag geen verrassing zijn gezien dat eerder al lekte via insiders. De game is in de maak voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Volgens EA borduurt het spel voort op de iconische Star Wars-verhalen, werelden, personages en spannende gevechten die je voor het eerst kon ervaren in het eerste deel.

De game begint vijf jaar na de gebeurtenissen van Fallen Order. Cal moet de Empire, dat hem constant achtervolgt, een stap voorblijven terwijl hij het gewicht begint te voelen van het feit dat hij een van de laatst overgebleven Jedi in het sterrenstelsel is. Cal wordt vergezeld door zijn trouwe metgezel BD-1 en sluit zich tijdens zijn reis aan bij een reeks unieke en interessante personages. Star Wars Jedi: Survivor bouwt verder op de dynamische gevechten van de serie middels nieuwe en innovatieve manieren. Om te overleven moet Cal nieuwe vaardigheden leren en zijn band met de Force versterken.

Een specifieke releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar de game moet in 2023 verschijnen. Check hieronder de teaser trailer.