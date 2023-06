Voordat ontwikkelaar Respawn Entertainment het Star Wars universum indook en voordat men het Battle Royale genre verkende met Apex Legends, waren er de twee Titanfall-games. Futuristische shooters die, ondanks de goede reviews, nooit echt heel populair zijn geworden. Toch is er wel degelijk vraag naar een derde deel, maar dat is er nooit gekomen… alhoewel dit initieel wel het plan was.

Mohammad Alavi, voormalige designer bij Respawn Entertainment, onthulde in een interview dat Titanfall 3 zo’n 10 maanden lang in ontwikkeling is geweest… maar geschrapt werd ten voordele van Apex Legends. Battle Royale games werden plots hip en daarom werd besloten om mee te springen op die kar, in plaats van een nieuwe Titanfall te maken.

‘Titanfall 2, y’know, came out, did what it did, and we were like, “Okay, we’re gonna make Titanfall 3,” and we worked on Titanfall 3 for… ten months, right? In earnest, right? I mean, we had, like, new tech for it, we had multiple missions going, we had a first playable, which was like, on par to be just as good if not better than whatever we had before, right? But I’ll make this clear—incrementally better, it wasn’t revolutionary. And that’s the kicker, right? And we were, like, feeling pretty decent about it, but not the same feeling as Titanfall 2 where we were making something revolutionary, y’know what I mean? And then the multiplayer team was having a hell of a time trying to fix the multiplayer because a lot of people love the multiplayer. […]

And then PUBG came out. And I don’t know if you remember Alex Roycewicz but Alex Roycewicz was starting to play PUBG. And then Geoff started playing PUBG. And then they made a battle royale map with, y’know, Titanfall 3 classes.’