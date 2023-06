Eerder dit jaar kondigde SEGA C-Smash VRS aan, een herwerkte versie van Cosmic Smash uit 2001 voor de Dreamcast. In deze unieke titel voor PlayStation VR2 duik je de ruimte in om daar gezellig even een balletje tegen een muur te slaan.

Tijdens de Future Games Show Summer showcase werd een nieuwe trailer van het spel getoond, die specifieke gameplay laat zien. Hierbij wordt ook meegegeven dat er verschillende multiplayer modi zullen zijn, dus nodig al je vrienden uit en sla samen op de bal!

C-Smash VRS verschijnt op 23 juni en een demo is inmiddels beschikbaar. Check de nieuwe trailer hieronder.