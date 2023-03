SEGA bracht 22 jaar geleden in januari 2001 de game Cosmic Smash uit voor de Dreamcast. In deze futuristische singleplayergame kreeg je een combinatie van squash en Breakout voor je kiezen. Deze iconische game werd afgelopen maand opnieuw aangekondigd onder de naam C-Smash VRS en betreft een volledige remake van Cosmic Smash. Heb je de game destijds nooit kunnen spelen?

Dan hebben we goed nieuws voor je. De demo van C-Smash VRS is namelijk nu te vinden in de PlayStation Store. C-Smash VRS zal niet alleen een singleplayer ervaring zijn dit keer, maar ook coöperatieve en versus modi zijn aanwezig. Mocht je interesse hebben in de demo van C-Smash VRS, dan kan je via deze link direct naar de PlayStation Store. De release van de demo werd gevierd met een nieuwe trailer die je hieronder kunt bekijken.

Inmiddels is ook de releasedatum van de game bekend. C-Smash VRS verschijnt op 23 juni.