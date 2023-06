Grasshopper Manufacture draait al 25 jaar mee in de industrie met maf genie Suda51 aan het hoofd van de studio. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor een flink aantal cult-hits zoals Killer7, Lollipop Chainsaw en Shadows of the Damned. We bespraken een tijdje terug nog in een Jouw mening hoe we dit soort titels in de vergetelheid zien raken en benoemden in het bijzonder ook Shadows of the Damned.

Alsof onze gebeden zijn gehoord is een remaster van Shadows of the Damned in aantocht. We mogen binnenkort er dus weer op uit met Garcia Hotspur en zijn compagnon Johnson. Daarnaast laat the man himself Suda51 “per ongeluk” wat doorschemeren van een ander nieuw project. De video duurt ruim 10 minuten, dus erg veel van jouw tijd kost het niet.