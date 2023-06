Begin dit jaar stopte Square Enix met de ondersteuning van Final Fantasy kart racing game Chocobo GP. Dit betekende het einde van grote updates en de verkoop van de in-game valuta Mythril, dat je met echt geld kon kopen. Verrassend genoeg lijkt er toch nog wat te gebeuren rond Chocobo GP, de eShop pagina van de game is namelijk uit het niets geüpdatet.

De eShop pagina van Chocobo GP toont nu een releasedatum van 15 juni 2023, vorige week dus. De exacte reden van de verandering is niet duidelijk, maar het heeft hoogstwaarschijnlijk iets te maken met de Lite versie van het spel dat eerder gratis beschikbaar was om het spel te kunnen spelen. Deze versie is recent van de eShop afgehaald en toont nu alleen nog een optie om te upgraden naar de volledige game.

Alle content die je eerder alleen kon verkrijgen met echt geld of de betaalde versie van de Season Pass, is sinds januari nu met in-game valuta – die je weer kunt verkrijgen door het spel te spelen – verkrijgbaar. Chocobo GP is nu beschikbaar op de Nintendo Switch, Android en iOS.