Review | Chocobo GP – Er zijn inmiddels erg veel Final Fantasy games op de markt te vinden. Zo hebben we in 2020 het eerste deel van de Final Fantasy VII Remake kunnen spelen, komt Final Fantasy XVI eraan en is Final Fantasy XIV Online nog altijd volop aan de gang. Daarnaast is Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin net uit. En voor wie maar geen genoeg krijgt van de franchise, is er nu voor de Nintendo Switch (OLED) een leuke afwisseling beschikbaar. Zeker voor als je Mario Kart 8 Deluxe even beu bent. Chocobo races waren in bijvoorbeeld Final Fantasy VII een groot fenomeen en Square Enix trekt dat concept door naar een meer absurde versie. Alles wat met Final Fantasy te maken heeft, zal je wel tegenkomen in Chocobo GP. Nu maar eens kijken of Chocobo GP genoeg in huis heeft om een leuke kartgame te zijn!

Feest van herkenning

Chocobo GP is een kartgame als dat je nog niet duidelijk was. De stijl is erg cartoony en elk personage dat in de game zit, is op een karikaturale wijze verwerkt. Je hebt als gamer de keuze om een Lite versie van deze game te downloaden en direct aan de slag te gaan. Zo kan je gelijk meedoen aan een online competitie onder de noemer Chocobo GP of je kan de Story modus spelen. Mocht je de hele game aanschaffen voor ongeveer € 50,-, dan krijg je ook de optie om Time Attack, Series Races en een Custom Race te spelen. Hierover later meer. Als we ons even wenden tot de Story modus, is het een mooi beginpunt voor de game. Hopelijk hangen je oren nog wel aan je hoofd, want in het hoofdmenu zit je helaas opgescheept met een veel te (over) vrolijk, repetitief en irritant nummer, dat maar al te makkelijk in je hoofd gaat zitten.

Tijdens de proloog van de Story modus krijg je een zeer geforceerde tutorial voor je kiezen, die je leert gas geven en driften, waarna je een reeks hoofdstukken met levels kunt voltooien om hier en daar wat personages vrij te spelen. De game begint namelijk met maar drie personages waar je een keuze uit kunt maken en dit roster kan je dus uitbreiden door te spelen. De sfeer is lekker vrolijk en vooral cheesy te noemen. Het Engelse stemmenwerk is erg melig en valt totaal niet serieus te nemen, maar dat maakt allemaal niet echt uit. De kleurrijke Final Fantasy sfeer is namelijk erg herkenbaar, maar vormt helaas een dunne laag over iets wat erg verdorven is.

Glorieuze mobiele game

Zoals eerder aangegeven heb je met de Lite versie van de game toegang tot de Chocobo GP en de Story modus, en krijg je met de volledige versie van de game toegang tot Time Attack, Series Races, waarin je verschillende Cups kunt spelen (meerdere races waarin je eerste dient te worden met de meeste punten) en Custom Race. Het spreekt allemaal voor zich. Je zult echter weinig motivatie hebben om deze modi te spelen, aangezien de beloningen er niet echt naar zijn. Zodoende voelen deze modi erg overbodig aan en er is daarom weinig reden om hiervoor de volledige game aan te schaffen. De echt toffe beloningen krijg je namelijk via de Chocobo GP.

Dit is een klein toernooi dat met 64 spelers begint, ingedeeld in groepen van 8 racers, die het tegen elkaar opnemen. Het is de bedoeling om telkens de top 4 te halen, want de andere vier spelers vallen af, zodat er in de laatste ronde 8 spelers (die zijn overgebleven) strijden om de top 3. Het is in deze modus waar je munten kunt grinden om toffe personages vrij te spelen. Wanneer we deze review aan het tikken zijn, is het eerste seizoen gaande en kan je voor 3000 coins Squall vrijspelen en zijn auto voor 9000 coins. Met een simpele race hebben wij 10 coins gekregen, dus je zal behoorlijk aan de slag moeten alvorens je wat kan aanschaffen. De Chocobo GP is erg leuk om te spelen en online werkt het allemaal naar behoren. Er is echter een flinke maar….

Trek de geldbuidel maar open

Tijdens enkel de Chocobo GP krijg je ook nog XP-punten, waarmee je een Battle Pass kunt levelen. De gratis beloningen zijn af en toe wat coins, terwijl je de echt leuke beloningen krijgt als je de Battle Pass aanschaft (Cloud en zijn motor als kart bijvoorbeeld). Het probleem is alleen dat wij bij de tweede keer Chocobo GP spelen, maar drie spelers bereid konden vinden hieraan mee te doen. Sterker nog, het is vrij lastig gebleken in een volle lobby te geraken. Zolang je deze modus niet kunt spelen door een gebrek aan spelers, mag je de geldbuidel dus open trekken voor de leuke beloningen. Deze opzet is zeer krom en is gewoon niet bemoedigend om de game te spelen, gezien de overige modi je op geen enkele manier de mogelijkheid geven de Battle Pass te levelen. Een vrij agressieve vorm van microtransacties wordt dus gepusht; normaliter knijpen wij een oogje toe, maar in dit geval is het progressiesysteem net even iets teveel afhankelijk van een geldaspect.

Gameplay geeft weinig voldoening

De performance van de game: Chocobo GP draait op unlocked 60fps in docked (sub 1080p) en handheld (dynamisch 720p) en biedt een aardige grafische presentatie. Aardig, omdat er wel kleurrijke circuits zijn, maar het handjevol banen komt erg ongeïnspireerd over. De grote vraag die we natuurlijk moeten beantwoorden: hebben wij plezier gehad met deze game? Eigenlijk niet zoveel. De gameplay zelf is fijn, het werkt soepel en je kan lekker door de bochten heen vliegen. Tot dusver is het eigenlijk erg basis te noemen en zijn we niet per se weggeblazen door de presentatie van de game. Dit wordt alleen maar meer bezuurd door een buitenproportionele moeilijke AI (op Beginner). Speel je de game op Master, dan moet je perfect racen met een dosis geluk aan je zijde, wil je een race kunnen winnen.

Omdat Chocobo GP veel elementen leent van Mario Kart, heb je ook te maken met power-ups die je kunt inschakelen om je tegenstanders te belemmeren. Deze geven weinig voldoening, doordat de feedback een beetje slapjes is. Ook KO gaan door een ander voelt irritant en raar aan, omdat het tempo van neergaan en opstaan niet natuurlijk is. De snelheid van de game voelt relatief gezien sowieso vrij traag aan, zeker als je niet continu aan het driften bent voor extra speedboosts. Elk personage heeft ook zijn eigen speciale vaardigheid, die je kunt gebruiken nadat je genoeg Magicite (blauwe kristallen) tijdens het racen weet te verzamelen. Doordat het zo verschillend is qua vaardigheden, voelt het soms wat ongebalanceerd aan. De balans is überhaupt een beetje vreemd, want als je derde/vierde bent krijg je erg veel Magicite als power-ups, maar als je eerste bent kan je gewoon speedboosts blijven krijgen, waardoor je een nog grotere voorsprong kan opbouwen. De game volgt niet echt een duidelijke lijn van eerlijk in elkaar steken en dat maakt het allemaal natte vingerwerk.