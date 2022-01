Eind december moest Square Enix helaas mededelen dat Final Fantasy XVI met een half jaar is vertraagd door de beperkingen die de aanhoudende pandemie met zich meebrengt. De Japanse uitgever en ontwikkelaar heeft tot op heden geen concrete datum gedeeld, maar mogelijk heeft het zestiende officiële deel meer vertraging opgelopen dan oorspronkelijk gedacht.

Via de website van Square Enix gaat men namelijk inhoudelijk in op de titels die in 2022 gaan komen. Games als Forspoken, Babylon’s Fall en Life is Strange Remastered Collection passeren allemaal de revue, maar Final Fantasy XVI is niet in de lijst terug te vinden. Square heeft nooit bevestigd dat de game daadwerkelijk in 2022 gaat lanceren, maar we zouden toch verwachten dat een grote titel als Final Fantasy XVI op z’n minst benoemd zou worden, zelfs als de datum nog niet concreet is.

Desalniettemin is alle hoop niet gevlogen, want in hetzelfde bericht geeft men aan dat ze over de aankomende twaalf maanden meerdere verrassingen in petto hebben, we zullen het dus moeten afwachten.