De discussies over de overname van Activision Blizzard door Microsoft zijn nog lang niet voorbij. Waar de deal in verschillende landen, waaronder de EU, goedgekeurd is denkt de Amerikaanse FTC er anders over. Die hebben de overname via de rechter zelfs tijdelijk geblokkeerd en dus heeft Microsoft nog veel werk voor de boeg om die instantie te overtuigen.

In de tussentijd is Sony nog altijd niet van plan om de aangegeven bezwaren in te trekken. In een verklaring van Jim Ryan aan de FTC heeft de PlayStation baas nieuwe argumenten gedeeld. Zo zal Sony geen informatie met Activision kunnen delen over de PlayStation 6 op het moment dat de uitgever eigendom wordt van Microsoft.

Hetzelfde bezwaar gaat op voor Mojang, dat reeds eigendom is van Microsoft en natuurlijk games in de Minecraft franchise maakt. Hoewel de verslagen van de verklaring gedeeltelijk zwart gemaakt zijn, valt dit letterlijk in de conversatie terug te lezen zo deelt Axios journalist Stephen Totilo op Twitter.

“In an FTC v MS/ABK deposition, PlayStation chief Jim Ryan said that, if deal closes, Sony couldn’t tell Activision about its next console Is then asked about Sony working with Mojang (Minecraft) after MS bought them. Discussion is redacted but Ryan says it supports this concern.”

Een interessant standpunt, want Call of Duty is belangrijk voor de PlayStation en ook al zou Sony een tienjarige deal krijgen, bij de transitie naar een nieuwe console zal dit een probleem kunnen vormen. Het delen van informatie aan Activision zou automatisch bij de grootste concurrent terechtkomen, maar dat heeft natuurlijk weer impact op de ontwikkeling van nieuwe Call of Duty-games, alsook andere titels.

Tegelijkertijd werkt dit argument ook andersom. Zo werken Bungie en Sony San Diego natuurlijk aan games die ook weer op de Xbox uitkomen, wat Microsoft het argument geeft om geen informatie over de nieuwe Xbox met die ontwikkelaars te delen. Hoe dan ook, het maakt de discussie er niet gemakkelijker op en vooralsnog is de FTC voornemens de overname te blokkeren.