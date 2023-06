De rechtszaak tussen het Amerikaanse FTC en Microsoft blijkt een goudmijn aan nieuwe informatie te zijn. Dankzij het uitgebreide verslag van The Verge weten we nu dat Microsoft heeft geprobeerd om Zynga te kopen. Uiteindelijk draaide die gesprekken op niets uit omdat Take Two er mee aan de haal ging voor ongeveer 12,7 miljard dollar. Het volledige verslag kun je hier teruglezen.

Hierdoor besloot Microsoft opzoek te gaan naar een nog groter bedrijf, dat kan helpen met hun plannen voor mobiele games. Microsoft-topman Satya Nadella liet vorig jaar al weten dat de deal met Activision Blizzard vooral gericht is op de sterke aanwezigheid van de uitgever in de mobiele games markt. Daarmee wordt er onder meer naar King verwezen, de maker van Candy Crush.