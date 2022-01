Nu we langzamerhand zijn bijgekomen van het nieuws dat Microsoft voor een immens bedrag Activision Blizzard gaat overnemen, komen we beetje bij beetje meer te weten over de beweegredenen van de acquisitie.

Natuurlijk betekent dit dat (waarschijnlijk) meerdere grote franchises zoals Call of Duty en Overwatch exclusieve content zullen krijgen voor pc en Xbox. Eén van de meer onderbelichte punten is de mobiele tak van Activision: de ontwikkelaar King, beter bekend als de studio achter Candy Crush.

De CEO van Microsoft, Satya Nadella, heeft nu in een gesprek met investeerders verteld dat King één van de kritieke componenten is binnen deze overname. Mobiel gamen is immers met afstand de grootste tak binnen de gamingindustrie en tevens een plek waar Microsoft nog niet heel aanwezig is (geweest).

Deze acquisitie zorgt er dus voor dat Microsoft in één klap een enorme ontwikkelaar in huis haalt en in die markt mee kan doen. Nadella zegt dat hij ernaar uitkijkt om de teams bij King te ontmoeten en van hen te leren.

‘Extending our horizon a bit, this transaction will make our approach to the consumer metaverse even stronger. That’s because our vision of the metaverse is based on intersecting global communities rooted in strong franchises. A big part of that is the fact that mobile is the biggest category of gaming, and it’s an area where we have not had a major presence before. This transaction adds one of the most successful mobile publishers to Microsoft Gaming, and I’m personally looking forward to learning from the innovative teams at King.’