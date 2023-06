Meta heeft aangekondigd dat het vanaf nu een abonnementsdienst aanbiedt voor Meta Quest 2, Quest Pro en Quest 3 headsets. Het abonnement heet Quest+ en biedt iedere maand 2 VR-games aan zijn gebruikers, vergelijkbaar met het maandelijkse aanbod van PlayStation Plus en Xbox Live Gold.

De service trapt de eerste maand goed af met first-person ritme shooter Pistol Whip en het arcade avontuur Pixel Ripped 1995. Het is ook al bekend welke games we in augustus mogen verwachten, namelijk Mighty Coconut’s Walkabout Mini Golf en Mothergunship: Forge.

Het abonnement kost maandelijks 8 dollar. Wanneer je gelijk een jaarabonnement neemt zul je 60 dollar moeten betalen, een stuk goedkoper dus op jaarbasis. Het is nog niet bekend hoeveel de service precies in Nederland zal kosten.

Quest+ is vanaf 1 juli beschikbaar. Tot en met 31 juli is er een tijdelijk aanbod waarmee de eerste maand maar 1 dollar kost. Net zoals met PlayStation Plus zul je een actief abonnement moeten hebben om de games die je claimt via Quest+ te kunnen spelen.