Mordhau plaatst je in de schoenen van een middeleeuwse ridder en het is jouw taak om het in grootschalige gevechten tegen anderen op te nemen. De game is al enkele jaren verkrijgbaar op pc, waarin spelers het in grote gevechten van 64 man met elkaar uitvechten. Dit bevalt goed, want de beoordeling volgens de 90.000 reviews op Steam is positief.

Dit kunnen we binnenkort ook op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S gaan doen, want de releasedatum is aangekondigd. Eerder werd al bekendgemaakt dat de game naar consoles zou komen, maar het was een klein jaar terug nog onduidelijk wanneer precies. De datum is nu door de ontwikkelaar gedeeld en die staat op 12 juli.

Bij de aankondiging van de release hoort een nieuwe trailer en die bekijk je hieronder.