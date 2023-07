Bandai Namco presenteerde tijdens de Anime Expo 2023 in Los Angeles de Bandai Namco Summer Showcase, waar updates werden gegeven over eerder aangekondigde games en nieuwe games werden onthuld. Één van de games die de uitgever presenteerde was een gloednieuwe 2-tegen-2 fighting game gebaseerd op de populaire manga- en anime-serie Jujutsu Kaisen.

Het spel heet Jujutsu Kaisen: Cursed Clash en wordt ontwikkeld door Byking. Byking was eerder onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling van My Hero One’s Justice 1 en 2, en Gunslinger Stratos. Jujutsu Kaisen: Cursed Clash heeft geen lokale coöp. Als je met vrienden wilt spelen zul je dus beide in het bezit van een console en het spel moeten zijn.

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash zal worden uitgebracht voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt.