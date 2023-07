Het is al meer dan 13 jaar geleden sinds Rockstar het Wilde Westen naar de PlayStation 3 en Xbox 360 bracht. Red Dead Redemption kwam op 18 mei in 2010 uit en het lijkt erop dat we dit Cowboy avontuur binnenkort kunnen herbeleven op nieuwe platformen.

Vorige week groeide het rumoer rondom een mogelijke remaster van Red Dead Redemption al dankzij een rating van het Zuid-Koreaanse Rating & Administration Commitee en een update van de Social Club achievements van het spel. Journalist Colin Moriarty gooit nu nog meer olie op het vuur.

Tijdens een recente aflevering van de Sacred Symbols podcast liet Moriarty zich uit over de recente Red Dead Redemption remaster geruchten. Hij liet weten dat hij het spel heeft gezien en dat het mogelijk al eerder komt dan velen zouden verwachten. De aankondiging zou volgens hem potentieel al in augustus plaatsvinden.

Alhoewel we geruchten altijd met een korreltje zout moeten nemen lijken er toch verschillende voortekenen te zijn dat we inderdaad binnenkort meer zullen horen over de vermeende Red Dead Redemption remaster. Hopelijk weten we volgende maand meer.