Rockstar en heruitgegeven games… ze worden met recht en rede erg vaak in dezelfde regel genoemd. Er gaan ook al lang geruchten de ronde dat de originele Red Dead Redemption een remake of remaster zou krijgen, nieuws dat Rob Wiethoff – de stemacteur achter protagonist John Marston – op eigen aangeven enthousiast zou toejuichen. Een officiële bevestiging van een dergelijk project bleef echter uit en we begonnen ervan uit te gaan dat Red Dead Redemption voorgoed tot het verleden behoort.

Tot nu. Nieuws uit Korea zwengelt de geruchtenmolen weer aan, want lijkt opnieuw te verwijzen naar het bestaan van een dergelijke remake of remaster. De Game Rating and Administration Committee of Korea heeft namelijk op 15 juni een nieuwe rating voor Red Dead Redemption gepubliceerd, terwijl de oude games – inclusief uitbreiding Undead Nightmare – reeds van een rating voorzien waren. Betekent dit dat die langverwachte heruitgave er toch aankomt? De toekomst zal het uitwijzen.