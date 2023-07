De geruchten omtrent een heruitgave van Red Dead Redemption gonzen immer luider, daar de game uit 2010 al voorzien werd van een nieuwe rating in Zuid-Korea en uitgever Take-Two aangaf dat het in de toekomst twee “eerder uitgebrachte titels opnieuw op de markt gaat zetten”.

Hoewel het vooralsnog onduidelijk is of het hier om een remaster of een volledige remake gaat, krijgen we dankzij Digital Foundry een eerste voorproefje van het eerste geval. Het techkanaal heeft de westernklassieker van Rockstar namelijk in een Xbox 360 emulator op hun pc aangeslingerd en ze hebben hier en daar aan de knoppen zitten draaien, zoals de resolutie en de framerate.

Het resultaat? Een kraakheldere 4K-resolutie en een behoorlijk vloeiende framerate, hoewel je daar wel een flinke machine voor moet hebben. Volgens de laatste geruchten mogen we meer informatie in augustus over deze remaster of remake verwachten.