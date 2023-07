Red Dead Redemption zou in de nabije toekomst wel eens heruitgegeven kunnen worden. Dit gerucht gaat al jaren de ronde, maar de voorbije weken passeert steeds meer bewijsmateriaal de revue dat het nieuws lijkt te bevestigen. Enkel een officiële aankondiging blinkt vooralsnog uit door zijn afwezigheid, al zou daar in augustus mogelijk verandering in komen.

Het bewijs? Wel, eerst dook er een nieuwe rating voor de game op in Korea. Vervolgens werden de trofeeën op de Social Club van Red Dead Redemption van een update voorzien. Twee keer best opmerkelijk voor een titel die dertien jaar geleden verscheen. En nu is er het onderstaande statement van uitgever Take-Two, dat eveneens richting een heruitgave wijst.

Wanneer Take-Two namelijk zijn plannen uit de doeken deed voor het fiscale jaar 2024, vermeldde het terloops dat ze in deze periode twee eerder uitgebrachte titels weer op de markt zouden brengen. Dit betekent tussen nu en maart 2024. Of het echt om Red Dead Redemption gaat, weten we niet… maar de kans lijkt ons toch meer dan aanzienlijk.

Hmm…

Take-Two has unveiled its plans for Fiscal 2024, which spans from now until March 2024. Among their initiatives for this period, they have mentioned the release of two “previously-released titles.” As of now, I don’t recall them officially announcing these projects yet. pic.twitter.com/BNvHni5ybV

— Ben (@videotechx) July 5, 2023