In augustus kwam Rockstar dan eindelijk met de onthulling dat Red Dead Redemption naar nieuwere platforms zou komen, maar vreemd genoeg ontbreekt een native PlayStation 5-versie in z’n geheel en was de framerate vastgezet tot een maximum van 30 beeldjes per seconde.

Nu heeft ontwikkelaar Rockstar stilletjes patch 1.03 uitgerold, en hoewel de patchnotes het simpelweg hebben over het fixen van bugs en stabiliteit, zit er stiekem nóg een kleine feature in de update verstopt, die een paar honderd MB weegt. Het is namelijk om de framerate van de PlayStation 4-versie – mits je speelt op de PlayStation 5 – te ontgrendelen. Zodoende kun je de western-game nu dus met een framerate van 60fps spelen.

Als je de game op de PlayStation 4 (Pro) speelt of op de Nintendo Switch, is deze optie vooralsnog niet beschikbaar. Mogelijk werkt Rockstar alsnog achter de schermen aan de optie voor deze platforms, maar dat zullen we moeten afwachten.