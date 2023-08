Er deden al geruime tijd geruchten de ronde dat er een remaster/remake van Red Dead Redemption in de pijplijn zat. Nu is de game officieel aangekondigd.

In 2021 kwam het eerste gerucht naar buiten over een mogelijke remaster/remake van Red Dead Redemption. De maanden daarna kwamen er regelmatig berichten naar buiten over deze mogelijkheid. Zo liet bijvoorbeeld journalist Colin Moriarty vorige maand nog weten dat Red Dead Redemption in augustus zou worden aangekondigd.

Moriarty had gelijk wat betreft de aankondiging, want dat is nu een feit. Het spel van Rockstar zal worden uitgegeven voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch en zal ook de uitbreiding ‘Undead Nightmare’ bevatten, plus alle bonuscontent van de ‘Game of the Year’-versie. Het is alleen niet bekend welke verbeteringen de remaster met zich meebrengt. De game zal €49,99 gaan kosten.

Je hoeft niet lang te wachten om van de remaster te kunnen genieten, want de digitale versie zal op 17 augustus 2023 uitkomen. Wil je Red Dead Redemption liever fysiek aanschaffen, dan zal je moeten wachten tot 13 oktober.

De ‘nieuwe’ versie van Red Dead Redemption komt dus niet uit voor Xbox. Dit komt omdat de Xbox 360-versie nog steeds wordt aangeboden en speelbaar is op andere consoles door middel van backward compatibility. PlayStation 5-bezitters kunnen natuurlijk gewoon de PS4-versie spelen.