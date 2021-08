Gisterenavond kwam het Amerikaanse Kotaku met het bericht dat Rockstar Games drie Grand Theft Auto games aan het remasteren is voor hedendaagse platformen en dat deze games nog eind dit jaar moeten verschijnen. Dit volgt op geruchten die al langer rondgaan en het sluit aan op berichten van uitgever Take-Two, die eerder aangaf verschillende remasters in ontwikkeling te hebben.

In aanvulling daarop blijkt de kans volgens Kotaku en VGC – die het bericht van Kotaku kan bevestigen op basis van eigen bronnen – dat ook Red Dead Redemption een remaster kan krijgen aanwezig. Of dat doorgaat is echter afhankelijk van hoe goed de GTA games het in de verkoop doen. Als dat een succes blijkt, dan bestaat er een goede mogelijkheid dat ook de andere Rockstar klassieker een dergelijke behandeling krijgt.

Indien het zo ver komt, zal het nog wel even duren vooraleer het zover is, aangezien Rockstar Dundee zich voor nu op de GTA remasters aan het focussen is, alsook de current-gen port van GTA V.