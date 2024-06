Red Dead Redemption is inmiddels al meer dan een decennium uit, maar dit meesterwerk van Rockstar heeft in al die tijd nog steeds de pc niet bereikt. Er gaan echter al geruime tijd geruchten rond over het (al dan niet) bestaan van een pc-versie en recent is er nu nog zo eentje opgedoken.

Na de lancering van de EpicDB (momenteel al terug offline) vond er namelijk een groot lek plaats. Verschillende onaangekondigde games werden ontdekt in de database (waaronder de Final Fantasy IX Remake) en één van die games kreeg de codenaam ‘Semla’. Op Reddit wordt druk gespeculeerd over de identiteit hiervan en het voorlopige besluit is dat dit Red Dead Redemption zou zijn.

Het gaat hier om een game van Rockstar die in totaal zo’n 10GB groot zou zijn. Deze bestandsgrootte is bijna identiek hetzelfde als Red Dead Redemption op de PS4, dus de kans is groot dat ‘Semla’ eigenlijk de langverwachte pc-versie van Red Dead Redemption is. Maar… je raadt het al: dit is niet officieel bevestigd, dus vergeet je korreltje zout niet.