Rockstar Games brengt zijn games altijd op consoles uit en pas nadien kijkt de ontwikkelaar naar een pc release, al verschilt dat ook nog per game. Eén game die nooit naar de pc is gekomen, is Red Dead Redemption, maar het ziet er nu naar uit dat dit (eindelijk) gaat veranderen.

X-gebruiker en Rockstar insider Tez2 heeft opgemerkt dat er een Red Dead Redemption vermelding te vinden is in de game launcher van de ontwikkelaar voor pc. Om precies te zijn heeft hij de volgende regel tekst gevonden:

“Journey across the sprawling expanses of the American West and Mexico in Red Dead Redemption, and its zombie-horror companion, Undead Nightmare, now playable on PC.”