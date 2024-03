Als je een GTA+ abonnement hebt krijg je in GTA Online maandelijks verschillende voordelen, maar sinds enige tijd biedt Rockstar Games ook games uit hun bibliotheek aan die via een lidmaatschap zonder extra kosten gespeeld kunnen worden.

Dit aanbod is nu verder uitgebreid, want de ontwikkelaar heeft aangekondigd dat Red Dead Redemption samen met de uitbreiding Undead Nightmare zijn toegevoegd aan de GTA+ bibliotheek. Dus als je abonnee bent, kun je deze titels nu spelen op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

“Red Dead Redemption and Undead Nightmare have been added to the Games Included With GTA+ library, and are available for GTA+ Members to play on PlayStation 5 and Xbox Series X|S with their active Membership”