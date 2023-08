Na maanden van geruchten en hints heeft Rockstar Games de heruitgave van Red Dead Redemption nu officieel aangekondigd. De titel is een eenvoudige port zonder noemenswaardige verbeteringen en dat is de ontwikkelaar op nogal wat kritiek komen te staan. Ook omdat er een flinke prijs voor de game gevraagd wordt, zo rond de € 50,-.

Rockstar Games maakt het zich dus nogal gemakkelijk, maar ondanks het hoge prijspunt is de uitgever van mening dat dit correct is. In een gesprek met IGN zegt Take-Two Interactive topman Strauss Zelnick dat de prijs accuraat is. Ook omdat de uitbreiding – Undead Nightmare – bij het pakket inbegrepen zit.

“That’s just what we believe is the commercially accurate price for it.”

Undead Nightmare “was a great standalone game in its own right when it was originally released, so we feel like it’s a great bundle for the first time, and certainly a great value for consumers.”