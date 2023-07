Red Dead Redemption krijgt een remake of remaster, dat is wat geruchten inmiddels al geruime tijd zeggen. Rockstar Games houdt nog altijd stijf de lippen op elkaar, al geven dezelfde geruchten aan dat de aankondiging voor ergens in augustus gepland staat.

Na het beoordelen van de titel in Zuid-Korea, het updaten van de Trophies op de Social Club en informatie uit financiële rapporten die hinten naar een terugkeer, gooit Rockstar Games nu zelf ook olie op het vuur.

Ze hebben hun eigen website van een update voorzien en we zien bij Red Dead Redemption dat er een nieuw logo aan is gekoppeld. Dit is de Rockstar Games Presents versie, wat in het logo opgenomen is. Dit logo heeft de codenaam ‘RDR1RSP’ gekregen en dat is interessant.

Dit zou volgens insider Tez2 ‘Red Dead Redemption 1 Remaster/Remake Single Player’ kunnen betekenen. Een andere vertaling voor RSP zou ‘Retail Selling Price’ kunnen zijn, maar dat lijkt in deze context niet logisch.

Normaliter zou dit niet zoveel te betekenen hebben, maar met de recente geruchten in het achterhoofd kan het ook als hint opgevat worden. Met de gamescom in aantocht, achten wij de kans groot dat de remaster of remake tijdens Gamescom Opening Night Live aangekondigd wordt.