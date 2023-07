Over het al dan niet bestaan van een Red Dead Redemption remake of remaster doen al geruime tijd heel wat geruchten de ronde. Ontwikkelaar Rockstar is alleszins niet vies van een heruitgave meer of minder en deze epische western verdient het toch wel om een nieuwe versie te krijgen. De laatste tijd ging de geruchtenmolen echter extra hard draaien: de game kreeg plots namelijk een nieuwe rating in Korea, wat toch wel opvallend is. Dit is echter niet het enige.

Op Reddit werd opgemerkt dat sommige trofeeën op de Red Dead Redemption Social Club een update hebben gekregen.

Dit is uiteraard geen hard bewijs dat er een nieuwe uitgave op komst is, maar deze recente gebeurtenissen lijken toch te wijzen in die richting. Wordt (waarschijnlijk) vervolgd…