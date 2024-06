Er gaan al even geruchten rond over een remake van Final Fantasy IX, maar Square Enix heeft tot op heden nog altijd geen officiële aankondiging gedaan. In de tussentijd is er een nieuw lek dat eens te meer in de richting van het bestaan wijst.

Om bij te houden wat er gebeurt aan de achterkant van de Epic Games Store is er een nieuwe tool gelanceerd: EpicDB, wat vergelijkbaar werkt als SteamDB voor Steam. Dit levert vaak interessante informatie op en nu met de launch van de EpicDB komen er wat nieuwe details naar boven.

Via de tool is te zien welke software er allemaal is geregistreerd in de Epic Games Store en hier staat ook iets tussen dat ‘Momo’ heet. Zegt op het eerste gezicht niks, ware het niet dat het onder Square Enix staat met daarbij allerlei aanvullende vermeldingen: Thief’s Knives en Tetra Master Starter Pack.

Dit laatste is interessant, want Tetra Master is namelijk een kaartspel minigame uit Final Fantasy IX. Een duidelijker bewijs bestaat er dus niet, al is de lijst met registraties wel van 2023, dus er kan in de tussentijd wat veranderd zijn.