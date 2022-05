Er gaan al even geruchten rond dat Rockstar Games werkt aan een upgrade voor Red Dead Redemption 2, waardoor de game in volle glorie op current-gen systemen ervaren kan worden. Volgens een recent bericht is deze upgrade al even in de maak. Andere geruchten wijzen naar een remaster of remake van het origineel.

Rockstar Games heeft tot op heden met geen woord over Red Dead gerept in dat perspectief, maar nu horen we soortgelijke berichten ook van Chris Klippel van Rockstar Mag. Hij stelt eveneens dat de ontwikkelaar volop werkt aan een current-gen upgrade voor Red Dead Redemption 2, die in de maak is sinds eind 2020.

Daarnaast geeft hij aan dat de originele Red Dead Redemption geen remaster krijgt, maar een volwaardige remake. Dat zou wellicht ook de beste keuze zijn, gezien die game nog altijd op handen gedragen wordt. Dit sluit bovendien aan op wat Take-Two onlangs aangaf, namelijk dat ze voor 2025 tegen de 8 remakes en remasters willen uitbrengen.

Gezien nog niets officieel is, is het voor nu afwachten tot een officiële aankondiging volgt.