Rockstar Games heeft recent Grand Theft Auto V van een current-gen upgrade voorzien en gezien die titel van oorsprong bijna 10 jaar oud is, zou je hetzelfde met een meer recente titel verwachten: Red Dead Redemption 2.

Officieel heeft men hier geen aankondigingen over gedaan, maar volgens de bekende insider AccountNgt, zit het er wel aan te komen. De persoon achter dit account op Twitter heeft een historie van correcte leaks, zo gaf het voor het officiële uitstel al aan dat Forspoken uitgesteld zou worden. Om een voorbeeld te geven.

Ditmaal is de informatie erg beperkt, want op Twitter gaf de persoon aan dat er een Red Dead Redemption 2 upgrade aankomt, maar dat hij/zij verder niet meer informatie heeft. Opvallend is dat de tweet nadien weer verwijderd werd.

Mocht Rockstar Games inderdaad aan een upgrade werken voor de cowboy klassieker uit 2018, dan zullen we wellicht tijdens Summer Game Fest meer te horen krijgen.