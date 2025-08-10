Logo
Red Dead Redemption 2 is ruim 77 miljoen keer verkocht

Nieuws
Joey Visser on 10 August 2025 om 12:45


Dat Read Dead Redemption 2 een succes was, weten we ondertussen allemaal. Al wordt deze bewering nu nogmaals bevestigd aan de hand van de verkoopaantallen. De titel van ontwikkelaar Rockstar Games is namelijk al meer dan 77 miljoen keer over de toonbank gegaan.

Dit blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers van Rockstar Games. De verkoopaantallen zijn vergeleken met vorig kwartaal van 74 naar 77 miljoen exemplaren gestegen. Daarnaast weten we nu dat de gehele serie aan games ruim 104 miljoen keer is verkocht, waar de heruitgave van Red Dead Redemption op de Nintendo Switch, pc en PlayStation ook aan hebben bijgedragen.

Hoewel Rockstar Games zich momenteel volledig focust op de release van Grand Theft Auto VI, doen er geruchten de ronde over een mogelijke current-gen release van Red Dead Redemption 2. Hoewel Rockstar nog niets heeft bevestigd, lijkt de ontwikkelaar toch naar het bestaan te hinten.

