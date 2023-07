Square Enix kondigde tijdens The Game Awards 2020 Just Cause Mobile aan, maar van die game hebben we al jaren niets meer vernomen. De game is begin 2021 weliswaar verschenen in early access in Singapore en later is het in nog een paar andere landen uitgebracht, maar tot een volledige release is het nooit gekomen.

De game zal ook niet meer uitkomen, want de brand manager van de franchise heeft aangekondigd dat de ontwikkeling van Just Cause Mobile is gestopt. Sinds gisteren is de game ook niet langer verkrijgbaar in digitale stores en daarmee is het officieel over en uit met deze titel, die nog in ontwikkeling was.

Wat de reden voor het annuleren van de game precies is, werd niet gegeven door Square Enix.