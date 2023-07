Return to Monkey Island verscheen vorig jaar als vervolg in de inmiddels wel legendarische franchise. Met een release op allerlei platformen ontbrak het nog aan een mobiele versie, maar die is inmiddels al even in de maak.

Lang hoeven we niet meer te wachten, want uitgever Devolver Digital heeft aangekondigd dat Return to Monkey Island op 27 juli uitkomt voor iOS en Android. Via de applicatie in de betreffende stores kun je een pre-registratie plaatsen, zodat je een melding krijgt als de titel beschikbaar is.

Om deze aankondiging kracht bij te zetten werd er een nieuwe trailer uitgebracht en die bekijk je hieronder.