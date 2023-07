Naast dat EA elk jaar met een voetbalgame komt, komt 2K Games elk jaar met een nieuwe basketbalgame. NBA 2K24 is nu officieel aangekondigd en deze game is zoals alle andere delen in de reeks in ontwikkeling bij Visual Concepts. De game verschijnt op 8 september voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Eén van de belangrijkste vooruitstrevende features is dat de game voor het eerst in de franchise is voorzien van cross-play tussen systemen waarop de titel verkrijgbaar is. Koby Bryant zal de cover van de Koby Bryant Edition en de Black Mamba Edition sieren. Hieronder op een rijtje alle edities die zullen verschijnen en een trailer.

De Kobe Bryant Edition is de standaard editie van NBA 2K24. Er verschijnt ook nog een WNBA editie, maar die komt alleen in Noord-Amerika uit.