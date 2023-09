Op 8 september verscheen de basketbalgame NBA 2K24 en met het mooie weer, organiseerden Sony PlayStation, KaartDirect en 2K Games daarom een leuke challenge in het kader van de release. In Rotterdam werd een basket geplaatst, waarbij voorbijgangers een poging konden wagen de bal in de basket te gooien.

Dit natuurlijk niet zonder doel, bij elk goed gemikt schot leverde dat PlayStation Store tegoed op en deelnemers konden zelfs spelen voor een heuse PlayStation 5. Wat blijkt: Rotterdam kent behoorlijk wat goede straat basketballers, want veel deelnemers waren succesvol. Bekijk hieronder de beelden van de NBA 2K24 shoot-out challenge!