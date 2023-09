2K Games brengt ieder jaar trouw een nieuwe NBA 2K-titel uit en ook dit jaar wordt niet overgeslagen. Voor het eerst in de franchise zal er cross-play aanwezig zijn, een Season Pass en nog vele andere features waarmee fans al wat langer bekend zijn. Eén van deze features is The City waar je als speler in rond kan dwalen en allerlei mini-games kunt spelen.

Deze feature keert ook terug in NBA 2K24 en dat is duidelijk te zien in deze nieuwe trailer. De stad is wat kleinschaliger ingedeeld na kritiek op de vorige delen en de focus ligt nu meer op één doel: simpelweg de beste worden en blijven. Dit doe je door cruciale matches te winnen, het op te nemen tegen rivalen en match-ups te spelen.

Benieuwd hoe jouw avontuur eruit gaat zien in The City? Kijk dan zeker de trailer hieronder. NBA 2K24 ligt vanaf 8 september in de winkels voor last- en current-gen systemen. Let wel: The City is enkel beschikbaar op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.