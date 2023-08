Tegenwoordig werken veel grote games met een seizoensgebonden aanpak. Om de zoveel maanden gaat het nieuwe seizoen van start en daar wordt dan een Battle Pass of Season Pass aan gekoppeld. Met zo’n pas kunnen spelers dan levelen en per gestegen level wordt er nieuwe content vrijgespeeld.

Voor het eerst in de franchise gaat NBA 2K24 hier ook aan. 2K Games heeft aangekondigd dat de game een Season Pass krijgt en daar zijn drie tiers van: gratis, Pro en Hall of Fame. De eerste tier bestaat uit 80 levels met beloningen. Als je voor de betaalde Pro tier (€ 9,99) gaat, krijg je 40 extra premium beloningen waaronder VC.

Voor de echte die hards is er nog de Hall of Fame Pass, die tegen de 20 euro kost en die bevat hetzelfde als de Pro Pass, maar komt met een directe beloning, 15% XP booster en je zult 10 levels kunnen skippen om sneller het einde te bereiken.

De NBA franchise staat echter al bekend om de hevige nadruk op microtransacties en dan is dit natuurlijk een schep er bovenop. Of 2K de microtransacties op andere vlakken door de komst van de Season Pass terug zal schroeven is onduidelijk.