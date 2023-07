Pikmin is bekend onder veel Nintendo-gamers, maar heeft nog absoluut niet het bereik van de loodgieter met de rode pet. Met Pikmin 4 om de hoek is dat voor Nintendo natuurlijk een gouden kans om wat nieuwelingen te introduceren tot de wereld van Pikmin. Voor precies die mensen is de onderstaande trailer bedoeld.

Want ja, wat zijn Pikmin nu precies? Wat kan je met ze? En zorgt het voor een leuke game? Bekijk de onderstaande trailer en oordeel zelf. Mocht jouw interesse zijn aangewakkerd, probeer dan ook vooral even de demo uit. Op de volledige game hoeven we ook niet lang meer te wachten. Pikmin 4 verschijnt op 21 juli exclusief voor de Nintendo Switch.