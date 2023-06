We kennen Shigeru Miyamoto natuurlijk allemaal als de geestelijk vader van ieders favoriete Italiaanse loodgieter Mario, maar de beste man heeft nog meer kinderen op diverse Nintendo platformen. Een van die series is natuurlijk Pikmin, waarvan we over niet al te lange tijd het vierde deel mogen verwachten.

In aanloop naar de release op 21 juli heeft Nintendo daarom nu alvast een demo vrijgegeven om ons alvast warm te laten lopen. Gepaard met deze demo heeft Nintendo ook een 7 minuten durende overview trailer uitgebracht van Pikmin 4, die wat van de gameplay elementen nader toelicht en ons ook een voorproefje geeft van wat er allemaal nieuw is in de game.