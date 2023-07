Review | Pikmin 4 – Shigeru Miyamoto is een levende legende als het aankomt op gamedesign. De beste man stond aan de wieg van ieders favoriete loodgieter, heeft zijn stempel gezet op de legendarische Zelda-franchise en nog veel meer. Een van zijn meest aparte creaties blijft toch wel Pikmin, een van de eerdere titels op de GameCube. Inmiddels is Pikmin niet meer weg te denken uit de catalogus van Nintendo. Switch-bezitters kunnen wat dat betreft hun geluk niet op. Naast het feit dat Pikmin 3 al een tijd geleden is uitgebracht in de vorm van een Deluxe-versie voor de Switch, zijn ook Pikmin 1 én 2 recentelijk naar de Switch geporteerd. Nu met Pikmin 4 is het rijtje compleet en is natuurlijk de vraag of deze het niveau van zijn voorgangers weet te behouden.

Mayday!

Ons verhaal begint met Captain Olimar, hét gezicht van de Pikmin-games. Deze dappere ontdekker vindt zichzelf gestrand op planeet PNF-404 en zendt een noodsignaal uit om het Rescue Corps te waarschuwen dat hij gered moet worden. Bij het Rescue Corps verloopt het echter ook niet helemaal vlekkeloos en zij moeten ook een noodlanding maken. Wie moet nu Olimar en het Rescue Corps redden? Dat ben jij, het nieuwste lid van het Rescue Corps dat eigenlijk op de basis moest blijven. Jij bent nu de laatste hoop om iedereen weer veilig thuis te krijgen, maar gelukkig hoef je dat niet helemaal alleen te doen.

Jouw maatje

Vrijwel direct na de landing op PNF-404 kom je in aanraking met Oatchi, een zogenoemde Rescue Pup. Dit bijzonder schattige hondachtige wezentje behoort tot het Rescue Corps en helpt je maar al te graag met van alles en nog wat. Natuurlijk hebben we ook nog de diverse soorten Pikmin om ons te helpen, waarover later meer, maar Oatchi is een essentieel onderdeel van de gameplay geworden. Als hondachtige kan hij natuurlijk als de beste graven, is hij sterk genoeg om bepaalde obstakels uit de weg te ruimen en kun je zelfs op hem gaan zitten om jezelf sneller door de wereld te verplaatsen. Oatchi is een fantastische toevoeging op zowel het gebied van gameplay als charme. Je bent immers nooit alleen, en deze metgezel wist op verschillende momenten een glimlach op ons gezicht te toveren.

De sterren van de show blijven natuurlijk de Pikmin. Voor degenen die niet bekend zijn met deze wezentjes: het zijn kleine plantachtige figuren die je kunt aansturen om allerlei klussen voor jou op te knappen. Of het nu gaat om het verzamelen van materialen, het verkrijgen van meer Pikmin of het bestrijden van de diverse gevaren die PNF-404 ons biedt. De Pikmin zijn verkrijgbaar in verschillende varianten. De klassieke rode, gele en blauwe Pikmin zijn natuurlijk weer van de partij, evenals een heleboel andere Pikmin uit de vorige delen. Nieuw in deze game zijn de Ice Pikmin die, zoals de naam al doet vermoeden, gemaakt zijn van ijs. Met hun kracht kunnen ze vijanden bevriezen, wat het voor andere Pikmin gemakkelijker maakt om ze te verslaan. Daarnaast kunnen ze ook water bevriezen, waardoor nieuwe paden voor jou vrijkomen.

Wanneer de zon onder gaat

Pikmin 4 kent een dag- en nachtcyclus. Vroeg in het spel betekent dit simpelweg dat je op tijd terug moet zijn in de basis, want de nacht is gevaarlijk. Later kom je echter de andere nieuwe Pikmin tegen, genaamd Glow Pikmin. Deze speciale Pikmin zijn een must om ’s nachts op pad te gaan, andere Pikmin durven dat namelijk niet aan. Daarnaast kunnen de Glow Pikmin zichzelf samenvoegen en zo een flinke klap uitdelen aan het nachtelijk gespuis en de weg voor jou vrijmaken. Wel vinden we het jammer dat de Glow Pikmin de enige bruikbare Pikmin zijn in de nacht. We hadden het leuker en vooral uitdagender gevonden als je ’s nachts ook zou kunnen jongleren met de diverse Pikmin om zo op strategische wijze te vorderen in een level.

Thuis komen

De hoofdopdracht van Pikmin 4 is vrij simpel: iedereen moet natuurlijk worden gered, en daarnaast is het ook van belang dat de S.S. Shepherd, het schip van het Rescue Corps, weer kan opstijgen om iedereen van de planeet te krijgen. Daarvoor is een stofje genaamd Sparklium nodig. Dit stofje zit in allerlei schatten die je aantreft op PNF-404. Deze schatten geven Pikmin 4 ook zijn charme, want PNF-404 is overduidelijk een variant van de aarde. De schatten die je moet verzamelen variëren van een verdwaalde snookerbal tot een Game Boy Advance. Deze objecten zijn volledig onbekend voor het Rescue Corps en krijgen daarbij grappige benamingen. Zo werd de Game Boy Advance bijvoorbeeld omgedoopt tot ‘stone of advancement’.



Naast Sparklium zijn ook de zogenoemde grondstoffen (raw materials) erg belangrijk om verder te komen. Met grondstoffen kan de wetenschapper van het Rescue Corps namelijk allerlei nuttige upgrades maken voor jou, maar ook voor je maatje Oatchi. Ook kun je met grondstoffen allerlei gadgets maken die handig zijn voor het verkennen van PNF-404. Een terugkerende gadget is bijvoorbeeld de schatmeter (treasure gauge), waarmee je gemakkelijk alle schatten in een gebied kunt opsporen. Nieuw is de verkenningsdrone (survey drone) die een gebied voor jou kan verkennen zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Met behulp van deze gadgets wordt het verzamelen van Sparklium een stuk makkelijker en kom je steeds dichterbij het doel om iedereen weer veilig naar huis te krijgen

Slachtoffer

Wat echter ontbreekt is een van onze favoriete functies uit Pikmin 3, namelijk de coöp. Toegegeven, er is nog steeds een vorm van coöp aanwezig in Pikmin 4, maar deze is bijzonder beperkt en in die zin vergelijkbaar met de coöp van bijvoorbeeld Super Mario Odyssey. De tweede speler kan op het scherm bewegen met een cursor en wat steentjes naar vijanden gooien om ze even te overdonderen, maar dat is het dan ook. Dit wordt echter gecompenseerd met een nieuwe tweespelermodus genaamd Dandori Battles. Hierin neem je het tegen elkaar op en draait het om wie er binnen de gegeven tijd zoveel mogelijk materiaal verzamelt. We hebben hier best wel een paar uurtjes plezier aan beleefd, maar we hadden liever weer die volwaardige coöp-ervaring teruggezien.

Nintendo kiest voor Unreal

Met Pikmin 4 doet Nintendo iets wat we van hun zelf niet eerder hebben gezien. De game is namelijk gemaakt in Unreal Engine 4. De relatie tussen Nintendo’s Switch en die engine heeft ons door de jaren heen de nodige missers opgeleverd op grafisch en performance vlak. Pikmin 4 is natuurlijk wel een product van Nintendo zelf en dat merk je ook direct. Pikmin 4 kan er namelijk fantastisch uitzien. Wederom is het woord ‘charme’ iets wat ons direct te binnen schiet, maar de algehele aandacht voor detail wist ons ook zo nu en dan even een ‘wow’ uit te laten spreken. Voor Nintendo Switch begrippen is Pikmin 4 grafisch een erg mooie titel, maar dat zien we wel een beetje terug in de performance.

Qua framerate wist Pikmin 4 in onze beleving eigenlijk altijd wel de 30fps vast te houden, wat natuurlijk goed is. Om dit te bereiken wordt er echter wel gewerkt met een dynamische resolutie. Docked houdt dit in dat hij ergens tussen de 720p en 900p rondzweeft, waarbij 900p toch wel echt alleen in uitzonderlijke gevallen werd gehaald. Handheld moeten we het doen met 540p, wat op een Switch OLED met zijn 7 inch scherm toch wel wat kartelig oogt. Vaak is dit bij Nintendo titels nog wel te doen, maar de wereld van Pikmin 4 gaat veelal voor een realistische look in tegenstelling tot het zeer cartooneske wat we vaak van Nintendo gewend zijn, waardoor het er nog meer uitspringt en niet altijd even mooi is.

Rust in de tent

Qua audio weet Pikmin 4 vaak een soort zen-moment voor je te creëren. De soundtrack is over het algemeen rustgevend wanneer je PNF-404 aan het verkennen bent, behalve wanneer je het tegen grote vijanden moet opnemen. Tijdens nachtsequenties weet de soundtrack zo nu en dan onder je huid te kruipen, wat perfect past bij die scenario’s. De nacht is immers niet veilig. De leden van het Rescue Corps praten in hun eigen taaltje, dus wat betreft voice acting valt er niets op aan te merken. De omgevingsgeluiden, de geluidjes die de Pikmin produceren en natuurlijk ons maatje Oatchi zijn allemaal prima in orde. Het geheel maakt van Pikmin 4 een rustig spel met hier en daar de nodige dosis spanning.