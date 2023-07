Met de aanstaande release van Pikmin 4 verliep gisterenmiddag het embargo op de reviews, wat natuurlijk betekent dat we weten hoe de game het doet. Zoals je in onze review al hebt kunnen lezen zijn we erg positief over de game, die we met een mooie 8.0 beoordelen.

Wereldwijd gezien doet Pikmin 4 het erg goed, want de game krijgt meerdere keren de perfecte score en het overgrote deel van de cijfers is een 8.0 of hoger. Met andere woorden: Pikmin 4 is een uitstekende game en dus het aanschaffen waard, mocht je interesse hebben.

Daily Star – 10

Eurogamer – 10

Player 2 – 10

Siliconera – 10

Atomix – 9.6

Destructoid – 9.5

God is a Geek – 9.5

Nintenderos – 9.5

Everyeye.it – 9.3

Nintenduo – 9.2

Gameblog.fr – 9.0

PC Games – 9.0

Hobby Consolas – 9.0

SpazioGames – 9.0

The Games Machine – 9.0

Trusted Reviews – 9.0

GamesRadar+ – 9.0

Nintendo Insider – 9.0

Screen Rant – 9.0

PCMag – 9.0

Game Informer – 9.0

IGN – 9.0

GAMINGbible – 9.0

Inverse – 9.0

Nintendo Life – 9.0

Stevivor – 9.0

Twinfinite – 9.0

Wccftech – 9.0

We Got This Covered – 9.0

WellPlayed – 9.0

GAMES.CH – 8.9

NPR – 8.7

LevelUp – 8.5

Vandal – 8.5

Multiplayer.it – 8.5

Press Start Australia – 8.5

Areajugones – 8.5

GamePro Germany – 8.3

The Enemy – 8.0

Gamer.nl – 8.0

Post Arcade – 8.0

Digitally Downloaded – 8.0

Jeuxvideo.com – 8.0

Digital Trends – 8.0

GamesHub – 8.0

Metro GameCentral – 8.0

TheSixthAxis – 8.0

VGC – 8.0

Checkpoint Gaming – 7.5

TheGamer – 7.0

GameSpot – 7.0

Pikmin 4 verschijnt morgen exclusief voor de Nintendo Switch.