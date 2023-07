De Nintendo Switch zit inmiddels in zijn 7de levensjaar en hoewel de console het nog steeds uitstekend doet (meer dan 125 miljoen keer verkocht), is het inmiddels ook hoogtijd voor een opvolger. Uiteraard wordt daar al een lange tijd over gespeculeerd en hoewel we ook dit als gerucht bestempelen, lijkt het allemaal slechts een kwestie van tijd. Als de verhalen kloppen zijn er immers al dev kits voor de nieuwe console in omloop.

Vandaag hebben we er weer een nieuwtje bij. Volgens de Chinese investeringswebsite MoneyDJ heeft Hongzhun, een bedrijf dat metalen behuizingen maakt, hun winstverwachting voor de tweede helft van dit jaar bijgesteld dankzij extra inkomsten door hun werk voor Nintendo. Aangezien er reeds is bevestigd dat er geen nieuwe hardware voor 31 maart 2024 lanceert, moet het wel om het eerste fiscale kwartaal van 2024 gaan. Dit zou dan na 1 april 2024 zijn.