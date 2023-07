In 2016 kondigde ontwikkelaar Bulkhead de game Battalion 1944 aan, een traditionele shooter die zich afspeelt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Om de game te financieren werd er een Kickstarter-campagne opgezet en gezien shooters in die setting toen erg gewild waren, werden de meeste doelen vrij snel behaald.

Bij het overschrijden van een bepaald financieel doel zou er ook een consoleversie van Battalion 1944 uitkomen, maar die is tot op heden nog altijd niet verschenen. Mensen die het project om die reden gebacked hebben, vragen zich terecht af hoe het zit. De ontwikkelaar, tegenwoordig eigendom van Splash Damage, heeft hier uitleg over gegeven.

De ontwikkelaar geeft via persbericht aan dat ze uiteindelijk niet alle doelen hebben kunnen verwezenlijken en dan met name de consoleversie. Zonder de enorme steun via Kickstarter destijds had de ontwikkelaar niet bestaan en daarom hebben ze besloten alle originele backers terug te betalen, zonder complicaties.

Iedereen die ooit geld in het project geïnvesteerd heeft zou een mail moeten krijgen of die reeds ontvangen moeten hebben. Deze verwijst naar een kort invulformulier, waarop je je naam, achternaam, backer e-mailadres en PayPal-account moet invullen, zodat ze het bedrag terug kunnen storten.

Ooit geld ingelegd voor dit project? Dan raden we je aan je mail in de gaten te houden zodat je je geïnvesteerde geld terug kunt krijgen.